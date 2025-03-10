В Рязанской области собака покусала 5-летнюю девочку, ей провели несколько операций. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В августе 2024 года во время прогулки на 5-летнюю девочку напала собака породы «Ротвейлер». Ребенок получил множество укусов по всему телу, врачи оценили принесенные травмы как тяжкий вред здоровью. Девочке пришлось провести несколько операций. Лечение продолжается.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. Суд вынес решение взыскать в пользу ребенка сумму 600 тысяч рублей.