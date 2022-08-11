В Рязанской области снять наличные средства без банкомата можно в отделениях Почты России

В почтовых отделениях Рязанской области установлено 566 pos-терминалов, с помощью которых жители региона могут снять наличные средства с карты любой финансовой организации в отделении связи

С помощью pos-терминалов клиенты почтовых отделений могут снять наличные средства с банковской карты любого банка или пополнить карту в случае необходимости в любом почтовом отделении. При этом операции по снятию и внесению наличных средств по карте Почта Банка комиссией не облагаются, по иным картам взимается комиссия.

Развитие эквайринга имеет большую социальную направленность. Проект по внедрению безналичных расчетов обеспечил доступ жителей небольших населенных пунктов к финансовым услугам: порядка 393 pos-терминалов размещены в почтовых отделениях, расположенных в сельской местности.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует сеть банкоматов, в почтовых отделениях наиболее популярна операция по снятию наличных денежных средств, в городских отделениях с помощью pos-терминалов жители региона преимущественно совершают оплату услуг и товаров.

С развитием эквайринга и увеличением количества pos-терминалов жители Рязанской области, приходя на почту, все чаще оплачивают услуги и товары безналичным способом. С момента запуска услуги было совершено свыше 752000 операций с использованием банковских карт.