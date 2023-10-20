На 100-м году жизни в Рязанской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Черников. Некролог появился в газете «Рязанские ведомости».

Боевой путь участника войны Черникова начался на Орловско-Курской дуге и завершился в Берлине. Он служил в полку бомбардировщиков 2-го Белорусского фронта стрелком-радистом на Ил-4.

Василий Черников был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны второй степени. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». После войны работал в административных органах Рязани и активно участвовал в ветеранском движении.

7info выражает соболезнование родным и близким ветерана Великой Отечественной войны.