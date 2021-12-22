В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом

В среду, 22 декабря, в Рязанской области выявлен 181 новый случай заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 253., сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2405 человек, общее число случаев заражения — 60 121.

Темп прироста за сутки составил 0.3%. Показатель заболеваемости в регионе — 5360.9 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 7007.7 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 25 264 случая заражения (всего 10 292 983), умерло пациентов — 1020 (всего 300 269).