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Вторник, 1 февраля, 2022

В Рязанской области школьников переводят на удалёнку

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В Рязанской области школьников переводят на удалёнку

7info7
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В Рязанской области учеников 5-8 классов переведут на дистанционное обучение. Такое заявление 1 февраля сделал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На удалёнку школьники перейдут 3 февраля, такой формат обучения продлится до 17 февраля. Начальные и старшие классы продолжат учиться «очно».

Кроме того, на удалённый формат переводят учреждения дополнительного образования.

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По словам главы региона, эта мера — временная. Вводится она для того, чтобы снизить заболеваемость среди детей и учителей.

Решение о переводе школьников на удалёнку проработано совместно с Роспотребнадзором.

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