В Рязанской области школьникам и студентам автоматически продлили пенсии по потере кормильца до 1 сентября

Рязанским выпускникам, которые получают страховую пенсию по случаю потери кормильца и достигли 18 лет, выплата пенсии продлена автоматически до 1 сентября. Если молодые люди продолжат получать образование, но уже в вузе или среднем профессиональном учебном заведении на очной форме обучения, то выплата пенсии продолжится до окончания обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23-х лет.

Ранее, как только ребенок достигал совершеннолетия и оканчивал школу или ссуз, выплата на лето приостанавливалась. С 1 июня 2022 года произошли изменения в законодательстве, поэтому ОСФР по Рязанской области автоматически продлевает перечисление пенсии по случаю потери кормильца выпускникам до 1 сентября. Таким образом, молодые люди продолжают получать государственную помощь еще до 1 сентября или дольше, если они станут студентами.

В Рязанской области пенсию по случаю потери кормильца получают 11815 детей, заявили в ведомстве.