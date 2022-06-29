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Среда, 29 июня, 2022

В Рязанской области семейные фермы получат на развитие от 7 до 17 миллионов рублей

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7info

В Рязанской области семейные фермы получат на развитие от 7 до 17 миллионов рублей

В Рязанской области подвели итоги конкурса грантов на развитие семейных ферм, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

В этом году деньги получат четыре хозяйства. Один из предпринимателей занимается молочным животноводством, остальные — растениеводством: выращивают озимую пшеницу, сою, овес, горох, ячмень и фацелию на семена.

На развитие ферм хозяйства получат от 7 до 17 миллионов рублей. Средства можно потратить на покупку техники, животных. Каждое хозяйство обязано в ближайшие два года создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест.

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