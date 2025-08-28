Четверг, 28 августа, 2025
Рязань
Власть и политика

В Рязанской области с 1 октября проиндексируют зарплату работникам госучреждений 

Алексей Самохин
В Рязанской области с 1 октября 2025 года проиндексируют зарплаты работникам государственных учреждений. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости». 

«Проиндексировать с 1 октября 2025 года заработную плату работников государственных учреждений Рязанской области путем увеличения в 1,045 раза размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы», — говорится в документе. 

Деньги на увеличение зарплат пойдут из бюджета Рязанской области. 

Правительство также рекомендовало органам местного самоуправления при индексировании зарплат сотрудникам руководствоваться этим постановлением.

