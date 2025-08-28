В Рязанской области с 1 октября проиндексируют зарплату работникам госучреждений 

В Рязанской области с 1 октября 2025 года проиндексируют зарплаты работникам государственных учреждений. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

«Проиндексировать с 1 октября 2025 года заработную плату работников государственных учреждений Рязанской области путем увеличения в 1,045 раза размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы», — говорится в документе.

Деньги на увеличение зарплат пойдут из бюджета Рязанской области.

Правительство также рекомендовало органам местного самоуправления при индексировании зарплат сотрудникам руководствоваться этим постановлением.