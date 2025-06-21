В Рязанской области Россельхознадзор изъял тонну небезопасной продукции

С апреля по июнь 2025 года Управление Россельхознадзора совместно с прокуратурой проверило более 35 предприятий Рязанской области. Это были как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере производства и реализации мясной, молочной, рыбной продукции, а также в убое животных.

Результаты проверок оказались тревожными. На десятках объектов зафиксированы грубые нарушения требований ветеринарного законодательства и техрегламентов ЕАЭС. Главные претензии — отсутствие документов на сырьё и готовую продукцию, использование просроченных товаров, хранение небезопасных продуктов.

На некоторых предприятиях специалисты обнаружили насекомых в производственных помещениях. В ряде случаев продукция, уже не подлежащая употреблению, хранилась на складах и могла попасть к потребителям. В системе «ВетИС» также выявлены расхождения между объемом сырья и выпущенной продукции — это указывает на фальсификацию или ошибки в учёте.

В результате из оборота изъяли около одной тонны продукции, происхождение которой предприниматели не смогли подтвердить. Также по предписанию надзорного ведомства были уничтожены товары с истекшим сроком годности.

На нарушителей составлены административные протоколы. Общая сумма штрафов превысила 500 тысяч рублей.