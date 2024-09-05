В Рязанской области ремонтируют трассу Ермишь – Тупик

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проводится ремонт региональной трассы Ермишь – Мердушь – Спас-Раменье – Тупик, сообщает сайт правительства Рязанской области.

В Ермишинском районе проходит восстановление нескольких участков дороги, протяженность которых составляет 4,8 км. Трасса связывает ряд населенных пунктов с районом, ведет к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Мердушь и играет важную роль в школьном маршруте.

Работы по ремонту стартовали в апреле. На сегодняшний момент завершено устройство щебеночного основания и укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона. Специалисты подрядной организации продолжают укрепление обочин и восстановление водопропускных труб. В то же время выполняется реконструкция бетонного моста через реку Мердушь.

Закончить ремонтные работы планируется в конце октября текущего года.