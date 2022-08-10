В Рязанской области ребёнок-инвалид из-за ошибки остался без средств реабилитации. Проблему удалось решить после вмешательства областной прокуратуры.
В ведомство обратилась мама ребёнка. Она рассказала, что семье на приобретение средств реабилитации был выдан сертификат. Но из-за допущенной ошибки его сумма вместо 540 тысяч рублей составляла 14,5 тысяч рублей.
Была инициирована прокурорская проверка, по итогам которой матери ребёнка был выдан сертификат на корректную сумму. Сейчас ребёнок обеспечен необходимыми средствами реабилитации. В адрес управляющего Фонда социального страхования вынесено представление. К дисциплинарной ответственности привлекли одного человека.