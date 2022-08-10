В Рязанской области ребёнок-инвалид из-за ошибки остался без средств реабилитации. Проблему удалось решить после вмешательства областной прокуратуры.

В ведомство обратилась мама ребёнка. Она рассказала, что семье на приобретение средств реабилитации был выдан сертификат. Но из-за допущенной ошибки его сумма вместо 540 тысяч рублей составляла 14,5 тысяч рублей.

— Заявителю первоначально необоснованно оформлен сертификат на сумму, не обеспечивающую ему возможность приобретения необходимого технического средства реабилитации, а впоследствии в отсутствие законных оснований принято решение об отказе в выдаче электронного сертификата, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Была инициирована прокурорская проверка, по итогам которой матери ребёнка был выдан сертификат на корректную сумму. Сейчас ребёнок обеспечен необходимыми средствами реабилитации. В адрес управляющего Фонда социального страхования вынесено представление. К дисциплинарной ответственности привлекли одного человека.