В Рязанской области реализуется масштабный проект «Год здоровья НКО»

Министерство по делам территорий и информационной политике информирует о ходе реализации масштабного проекта «Год здоровья НКО» в Рязанской области.

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Проект, направленный на профилактику заболеваний у представителей НКО и их приобщение к здоровому образу жизни, реализуется в Рязанской области впервые по инициативе члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ирины Петиной.

В рамках проекта еженедельно на базе Дома общественных организаций представители НКО участвуют в мероприятиях, направленных на укрепление здоровья: участвуют в профилактических осмотрах, встречах с медицинскими специалистами, интерактивных беседах и тренингах с привлечением инструкторов по скандинавской ходьбе и оздоровительной гимнастике.

Всего в рамках в течение года запланировано более 70 профилактических мероприятий, в которых примут участие свыше 4500 представителей некоммерческих организаций региона.