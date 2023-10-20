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В Рязанской области разыскивают мужчину, который пропал в 2016 году

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Фото: СК России по Рязанской области

Касимовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области разыскивает Самойлова Николая Александровича.

В 2016 году мужчина уехал из деревни Уланова Гора Касимовского района в Рязань, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы отсутствуют, на спине – татуировка.

Следственный комитет просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефону 8-910-906-11-41.

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