В Рязанской области разыскивают Марию Кулешову, нуждающуюся в медпомощи

В Рязанской области разыскивают Марию Кулешову. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение Марии Кулешовой неизвестно с 8 июня. Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.

Особые приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Была одета в серый халат, сиреневые резиновые сапоги, белый платок.

Если у вас есть информация о местонахождении женщины, сообщите ее по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.