В Рязанской области разыскивают Геннадия Новикова

В Рязанской области разыскивают 68-летнего Геннадия Новикова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина проживал в Касимовском районе. Его местонахождение неизвестно с 7 мая 2025 года.

Рост Геннадия — 175 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые. В день пропажи был одет в зеленый камуфляжный костюм и черные резиновые ботинки.

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Если у вас есть данные о местонахождении Геннадия Новикова, сообщите их по телефону 8-800-700-54-52 или 112.