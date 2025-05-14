В Рязанской области разыскивают Геннадия Новикова

В Рязанской области разыскивают 68-летнего Геннадия Новикова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина проживал в Касимовском районе. Его местонахождение неизвестно с 7 мая 2025 года.
Рост Геннадия — 175 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые. В день пропажи был одет в зеленый камуфляжный костюм и черные резиновые ботинки.
Если у вас есть данные о местонахождении Геннадия Новикова, сообщите их по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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