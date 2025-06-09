В Рязанской области разыскивают Алексея Сафонкина, мужчина мог потерять память

В Рязанской области разыскивают Алексея Сафонкина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 8 июня 2025 года. Алексей Сафонкин проживал в Касимовском районе. Отмечается, что пропавший мог потерять память.

Особые приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие. Одежда: темно-синие спортивные штаны, темно-синяя рубашка в клетку, черные галоши.

Если у вас есть информация о местонахождении Алексея Сафонкина, сообщите ее по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.