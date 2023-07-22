На главнуюНовости Рязани 22.07.2023 08:06 В Рязанской области разыскивают 70-летнего Виктора Бирюкова 7info7 В Рязани пропал 70-летний Виктор Бирюков. Ориентировку на пропавшего мужчину распространил ПСО «Лиза Алерт». Местоположение Бирюкова неизвестно с 21 июля. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Новости партнёров Читайте также Одностороннее движение организуют на улице Полевой в Песочне Земли в районе Восточного промузла отдадут под расширение промышленного производства Мама-предприниматель из Рязани создала пиццерию в формате Street Food В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов Группа ВТБ: каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет Десятая часть работников Рязанской области заняты в торговле В Сараях мужчина упал с автовышки, меняя вывеску на баннер ГИБДД обнародовала подробности аварии на Первомайском проспекте Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Одностороннее движение организуют на улице Полевой в Песочне Изменение схемы движения потребовалось в связи с изменением автобусного маршрута №20. Мужчина разгромил кафе на Арбате На Арбате в Москве мужчина из хулиганских побуждений разгромил кафе, сообщает столичная прокуратура. Белгородцы пожаловались министру на дефицит знаний у психиатров «Особенно дефицит знаний середины прошлого века», заявила белгородка. Полуголые девушки проехали по Екатеринбургу, высунувшись из машины Две девушки высунулись по пояс из окон автомобиля, едущего по улице Белинского, сообщают очевидцы. В Рязани прошло первое заседание Общественного совета при комитете по информации и массовым коммуникациям В Рязани состоялось первое заседание Общественного совета при комитете по информации и массовым коммуникациям, сообщает сайт «Рязанских ведомостей». В России предложили новый способ борьбы со школьными прогулами Депутат госдумы Виталий Милонов предложил несколько методов, которые помогут бороться с прогулами школы. 24 июля на нескольких улицах Рощи отключат горячую воду 24 июля жителей нескольких домов Рощи ждет отключение горячей воды, информирует администрация Рязани. Жительницу Рязани приговорили к 10 годам колонии за убийство матери Рязанку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем по неосторожности ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ) Рязанские волонтеры отправились на Донбасс для помощи врачам Группа волонтеров партии «Единая Россия» из Рязанской области отправилась в ЛНР, где будет оказывать помощь в учреждениях здравоохранения, сообщает правительство региона. ТРЦ «М5 Молл» подготовил увлекательную выходную программу для маленьких рязанцев 22 и 23 июля ТРЦ «М5 Молл» приглашает маленьких жителей Рязани и их родителей на кукольный спектакль и цирковое представление. Ответственность за парковку машин на газонах понесли более 2500 рязанцев С начала года в Рязани к административной ответственности за заезд машин на газоны и зеленые насаждения привлечены 2508 нарушителей. Ямочный ремонт прошел еще на нескольких улицах Рязани На прошедшей неделе ямочный ремонт прошел на нескольких улицах города, сообщает администрация Рязани.