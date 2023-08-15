В Рязанской области разыскивают 58-летнего Сергея Бочарникова

Более трехсот рязанских семей досрочно получат ключи от квартир в ЖК «Северный». Об этом говорится в пресс-релизе «Северной Компании». По словам представителя застройщика, ключи новоселы получают c опережением сроков на полгода. Рязанцам уже переданы 200 из 343 квартир, зарегистрировано 140 прав собственности на квартиры и кладовые Новостройка получила...