В Рязанской области разыскивают 58-летнего Сергея Бочарникова

В Рязанской области волонтёры разыскивают 58-летнего Сергея Бочарникова. Ориентировку на пропавшего мужчины распространил ПСО «Мещера».
Мужчина проживает в Михайлове. С 14 августа его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 178, плотного телосложения, волосы седые короткие, борода седая средняя, глаза голубые, сутулится.
Одежда: футболка василькового цвета с узкими белыми полосками, чёрные спортивные штаны, галоши.
С собой был чёрный пакет с вещами. Пропавший может нуждаться в медицинской помощи!