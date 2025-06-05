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Общество

В Рязанской области разыскивают 54-летнего Владимира Зотова

Анастасия Мериакри

В Рязанской области разыскивают 54-летнего Владимира Зотова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Его местонахождение неизвестно со 2 июня 2025 года. В день пропажи был одет в серую ветровку, темно-зеленую рубашку, черные штаны и серые мокасины.

Особые приметы: рост 171 см, плотного телосложения, волосы русые с проседью, глаза карие.

Если вам известно местонахождение Владимира Зотова, сообщите его по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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