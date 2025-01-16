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Фото со страницы поиско-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Происшествия

В Рязанской области разыскивают 38-летнего Антона Мордовина

Анастасия Мериакри

В Рязанской области разыскивают 38-летнего Антона Мордовина. Соответствующий пост разместил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». 

Местонахождение мужчины неизвестно с 11 января 2025 года. Предполагают, что его могут встретить в Скопине или в Рязани.

В день пропажи Антон Мордовин был одет в черные штаны, куртку, шапку и кроссовки. У мужчины рыжие волосы с залысиной, карие глаза, борода. Рост около 168 сантиметров. 

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Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, сообщите ее по телефону 112 или 8-(800)-700-54-52.

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