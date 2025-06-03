В Рязанской области разыскивают 32-летнего Ильнара Хаматова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 27 мая 2025 года. В день пропажи был одет в черные спортивные штаны и зеленые кроссовки.

Особые приметы: рост 185 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза синие.

Если вам известно местонахождение Ильнара Хаматова, сообщите данную информацию по телефону 8-800-700-54-52 или 112.