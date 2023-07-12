Среда, 12 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области развивают Центр социальной реабилитации инвалидов

7info

11 июля губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание Совета по делам инвалидов.

Губернатор подчеркнул, что основные направления работы в этой сфере обозначены Президентом. Среди них создание социально-реабилитационных центров для военнослужащих СВО, участие в пилотных проектах по комплексной реабилитации детей-инвалидов, развитие практики сопровождаемого проживания и взаимодействие с потенциальными работодателями. В Рязанской области эта работа активно ведется. Так, в «Сосновом бору» реабилитацию уже прошли 219 участников СВО со своими семьями и 30 детей с инвалидностью.

В планах — участие в пилотном проекте Минтруда России. Речь идет о комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов — ребят в возрасте от 4 до 17 лет, которым впервые установлена инвалидность. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено около 35 млн рублей. Вместе с «Сосновым бором» в проект войдет Центр социальной реабилитации инвалидов. Глава региона отметил, что в этом году Центр прошёл перезагрузку.

В Рязанской области развивают Центр социальной реабилитации инвалидов

«Изменился подход к предоставлению услуг. Открыли службу дневного пребывания. Включили новую услугу — домашний микро-центр. То есть полноценная помощь детям и молодым людям теперь может оказываться на дому. Это очень важно, когда у человека нет возможности самому посещать учреждение», — сказал он.

По словам Павла Малкова, за полтора года для учреждений закуплено почти 1900 единиц реабилитационного оборудования. Порядка 300 специалистов прошли переподготовку, повысили квалификацию. В области уже сейчас предоставляются средства социальной адаптации через электронный сертификат, работает сервис социального такси, продолжает развиваться система долговременного ухода. Людям с инвалидностью старшего возраста оказывают помощь с трудоустройством. Параллельно развивается медицинский патронаж за детьми-инвалидами на первом году их жизни.

На заседании обсуждались вопросы дальнейшего развития Центра социальной реабилитации инвалидов, возможности получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Речь шла о ранней помощи детям и адаптивной физической культуре и спорте и многом другом.

В ходе работы принят ряд решений, в том числе о создании центра координации структур, входящих в систему ранней помощи, а также межведомственной информационной системы по услугам в этой сфере. Планируется расширить полномочия Центра социальной реабилитации инвалидов и преобразовать его в Центр социального развития. Глава региона также обратил внимание на необходимость масштабирования сервиса социального такси, который пользуется спросом у людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Суд перенёс заседание по делу Александра Логунова на 19 июля

Напомним, Александр Логунов обвиняется в убийстве своей супруги Елены Логуновой.

В Рязани прошёл Фестиваль русской культуры

8 июля в Центральном парке культуры и отдыха Рязани впервые состоялся Фестиваль Русской Культуры, посвящённый Дню памяти Петра и Февронии.

Дочь экс-губернатор Пензенской области найдена мёртвой в Москве

По предварительным данным, Бочкарева скончалась из-за проблем с сердцем

В Рязань прибыли частицы мощей апостола Петра и великомученицы Екатерины

Мощи останутся в соборе до 16 июля. В 12.00 и 15.30 ежедневно будут проводиться молебны с чтением акафиста.

13 июля отключат электричество на 4 улицах Рязани

В четверг, 13 июля, для проведения работ на воздушной линии отключат электричество на 4 улицах Рязани, сообщил сайт городской администрации.

Рязанец с позывным Лука рассказал о мотивации во время СВО

Телеграм-канал «Герои спецоперации Z» опубликовал видеоролик с рязанцем.

В Рязани рецидивисты обворовывали пенсионерок под видом установщиков окон

После ухода «мастеров» женщина обнаружила, что из шкафа пропали 50 тысяч рублей.

Россияне стали вдвое чаще путешествовать в выходные

В частности, о том, что спрос увеличился вдвое, сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour.

Нумеролог Джули По: Август повлияет на мировую политику

Российский прогност Джули По делает акцент на двух важных периодах этого года, способных повлиять на всю мировую политику – апреле и августе. Именно в эти месяцы будут наблюдаться самые ожесточенные политические баталии, военные в том числе. Прогноз уже начал сбываться.

Депутат Булавинов резко ответил бывшей жене, обвинившей его в избиении

Депутат Госдумы Вадим Булавинов резко ответил бывшей жене, обвинившей его в избиении, его слова приводит телеграм-канал SHOT. По его словам, накануне он прочитал новости о том, что он якобы напал на женщину и до-сих пор пребывает в шоке. «Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, все неправда. В-третьих, все достанется детям,...

Мэрия ищет наследников 7 квартир и дома в Рязани

Жильё располагается в разных районах города. Если наследники не найдутся, недвижимость перейдёт в собственность муниципалитета.

В Ивановской области молодой парень изнасиловал 90-летнюю пенсионерку

Стражи порядка задержали 22-летнего жителя Вичуги Ивановской области, которого подозревают в изнасиловании пенсионерки, пишет Readovka67. Инцидент произошел поздним вечером 7 июля. По предварительной версии, 90-летняя женщина отдыхала в комнате в общежитии. Вскоре к ней ворвался молодой человек. Он напал на пожилую женщину и надругался над ней. Его уже заключили...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации