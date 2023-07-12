В Рязанской области развивают Центр социальной реабилитации инвалидов

11 июля губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание Совета по делам инвалидов.

Губернатор подчеркнул, что основные направления работы в этой сфере обозначены Президентом. Среди них создание социально-реабилитационных центров для военнослужащих СВО, участие в пилотных проектах по комплексной реабилитации детей-инвалидов, развитие практики сопровождаемого проживания и взаимодействие с потенциальными работодателями. В Рязанской области эта работа активно ведется. Так, в «Сосновом бору» реабилитацию уже прошли 219 участников СВО со своими семьями и 30 детей с инвалидностью.

В планах — участие в пилотном проекте Минтруда России. Речь идет о комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов — ребят в возрасте от 4 до 17 лет, которым впервые установлена инвалидность. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено около 35 млн рублей. Вместе с «Сосновым бором» в проект войдет Центр социальной реабилитации инвалидов. Глава региона отметил, что в этом году Центр прошёл перезагрузку.

«Изменился подход к предоставлению услуг. Открыли службу дневного пребывания. Включили новую услугу — домашний микро-центр. То есть полноценная помощь детям и молодым людям теперь может оказываться на дому. Это очень важно, когда у человека нет возможности самому посещать учреждение», — сказал он.

По словам Павла Малкова, за полтора года для учреждений закуплено почти 1900 единиц реабилитационного оборудования. Порядка 300 специалистов прошли переподготовку, повысили квалификацию. В области уже сейчас предоставляются средства социальной адаптации через электронный сертификат, работает сервис социального такси, продолжает развиваться система долговременного ухода. Людям с инвалидностью старшего возраста оказывают помощь с трудоустройством. Параллельно развивается медицинский патронаж за детьми-инвалидами на первом году их жизни.

На заседании обсуждались вопросы дальнейшего развития Центра социальной реабилитации инвалидов, возможности получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Речь шла о ранней помощи детям и адаптивной физической культуре и спорте и многом другом.

В ходе работы принят ряд решений, в том числе о создании центра координации структур, входящих в систему ранней помощи, а также межведомственной информационной системы по услугам в этой сфере. Планируется расширить полномочия Центра социальной реабилитации инвалидов и преобразовать его в Центр социального развития. Глава региона также обратил внимание на необходимость масштабирования сервиса социального такси, который пользуется спросом у людей с ограниченными возможностями здоровья.