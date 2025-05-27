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Image by Freepik
Image by Freepik
Общество

В Рязанской области развивается программа «Активное долголетие»

Анастасия Мериакри

Региональная программа «Активное долголетие» будет и дальше развиваться в Рязанской области. Об этом сказал Губернатор Павел Малков журналистам после заседания Правительства Рязанской области, которое он провел 27 мая.

В рамках поручения Губернатора продолжается работа по расширению возможностей для участия рязанцев старшего поколения в проекте «Активное долголетие – Здоровая Рязань». В проекте уже сейчас 20 направлений, работает 1000 площадок.

Павел Малков подчеркнул: «Проект «Активное долголетие – Здоровая Рязань» пользуется огромной популярностью. Жители старшего возраста с большим удовольствием участвуют в мероприятиях. Самые разные активности, площадок все больше становится. Много раз сам все это видел. Программа очень важная, она будет и дальше активно развиваться. Востребованных направлений очень много, каждым будет заниматься. Поэтому все идеи, инициативы необходимо собирать и учитывать в дальнейшем развитии проекта. Люди должны знать, какие у них есть возможности, и активно ими пользоваться».

Губернатор, в частности, дал поручение проработать систему информирования граждан о проводимых мероприятиях, цифровым платформам должны быть альтернативы, поскольку не у всех пожилых людей есть возможность записаться онлайн. Социальным службам следует активизировать взаимодействие с гражданами в этом вопросе. Кроме того, необходимо как можно больше жителей муниципалитетов привлекать к занятиям скандинавской ходьбой. Павел Малков поручил включить этот вид спорта в число основных программ проекта «Активное долголетие – Здоровая Рязань».

Министр труда и соцзащиты населения Денис Тараканов сообщил о том, что этот проект объединяет всю социальную сферу региона и муниципалитеты. Сейчас в проекте участвуют уже более 72 тысяч пожилых рязанцев, и есть все основания для достижения планового показателя на 2025 год о вовлечении в проект 80 тыс. человек или более 25% пожилых граждан региона. По словам Дениса Тараканова, информирование о мероприятиях ведется с помощью цифровых платформ: приложения «Открытый регион62», сайта Активное долголетие62, по телефону кол-центра. Это позволяет оценить эффективность реализации проекта в разрезе вовлеченности муниципалитетов, количество участников, а также определить мероприятия, пользующиеся наибольшим спросом среди участников. Особенно популярны занятия, танцевальные площадки на свежем воздухе. Участники проекта также активно сдают нормы ГТО, демонстрируют успехи в компьютерном многоборье среди пенсионеров, осваивают новое направление – прогулки на сапах. Планируется открыть новые точки активного долголетия в муниципалитетах, в том числе на базе новых объектов соцсферы: домов культуры и библиотек. К работе по развитию проекта привлечены социально ориентированные НКО.

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