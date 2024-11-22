В Рязанской области развернуты временные пункты по работе с потребителями электроэнергии

В ряде населенных пунктов Рязанской области энергетики «Рязаньэнерго» организовали временные пункты по работе с потребителями электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

В этих пунктах жители могут оставить свои обращения по вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и других работах, проводимых на сетях.

Передвижные ВПРП находятся по адресам:

• Сасовский округ — н.п. Придорожный;

• Шиловский район — н.п. Мосолово, Ибредь;

• Рыбновский район — н.п. Пионерское;

• Пронский район — н.п. Пронск;

• Михайловский район — н.п. Малинки.

Также сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect

2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).