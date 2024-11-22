В Рязанской области развернуты временные пункты по работе с потребителями электроэнергии

В ряде населенных пунктов Рязанской области энергетики «Рязаньэнерго» организовали временные пункты по работе с потребителями электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».
В этих пунктах жители могут оставить свои обращения по вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и других работах, проводимых на сетях.
Передвижные ВПРП находятся по адресам:
• Сасовский округ — н.п. Придорожный;
• Шиловский район — н.п. Мосолово, Ибредь;
• Рыбновский район — н.п. Пионерское;
• Пронский район — н.п. Пронск;
• Михайловский район — н.п. Малинки.
Также сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
1. На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect
2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw
Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy
Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).