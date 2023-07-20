В Рязанской области разработали новый цифровой сервис

В Рязанской области презентовали новый цифровой сервис – инвестиционный дашборд, разработанный по поручению губернатора Павла Малкова.
Инвестиционный дашборд представляет собой аналитические панели для оперативного отслеживания обстановки на инвестиционном рынке региона и эффективного управления реализацией каждого отдельного инвестпроекта.
В пилотную версию сервиса загружены более 130 инвестиционных проектов в сферах промышленности и сельского хозяйства, реализуемые в регионе.
С учетом практического использования новый цифровой инструмент будет дополняться и улучшаться, сообщает сайт регионального правительства.