В Рязанской области разработали новый цифровой сервис

В Рязанской области презентовали новый цифровой сервис – инвестиционный дашборд, разработанный по поручению губернатора Павла Малкова.

Инвестиционный дашборд представляет собой аналитические панели для оперативного отслеживания обстановки на инвестиционном рынке региона и эффективного управления реализацией каждого отдельного инвестпроекта.

В пилотную версию сервиса загружены более 130 инвестиционных проектов в сферах промышленности и сельского хозяйства, реализуемые в регионе.

Новый цифровой формат работы с данными по инвестпроектам позволяет значительно облегчить и ускорить решение всех смежных и межведомственных процессов, донастроить процесс сопровождения инвесторов, буквально за считанные минуты готовить аналитические отчеты, в режиме онлайн видеть полную инвестиционную картину, — отметил в своем телеграмм-канале заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.

С учетом практического использования новый цифровой инструмент будет дополняться и улучшаться, сообщает сайт регионального правительства.