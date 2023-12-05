В Рязанской области разработают цифровой сервис для борьбы с наркотиками

В Рязанской области может появиться сервис для борьбы с распространением наркотиков.
Об этом было сказано на заседании регионального правительства во вторник, 5 декабря. Губернатор Павел Малков поручил проработать план реализации проекта, направленного на борьбу с распространением наркотиков.
Сервис будет работать по аналогии с приложением по обнаружению беспилотников РАДАР.НФ. Любой житель области сможет сообщить о надписи на фасаде здания, ограждении или асфальте, сделав фото с геолокацией и отправив в соответствующие службы.
По мнению губернатора, нововведение принесет положительный результат.
Малков также дал поручение минцифры Рязанской области предоставить информацию обо всех цифровых проектах в регионе.