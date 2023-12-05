Вторник, 5 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области разработают цифровой сервис для борьбы с наркотиками

7info 2
Фото: правительство Рязанской области
spot_img

В Рязанской области может появиться сервис для борьбы с распространением наркотиков.

Об этом было сказано на заседании регионального правительства во вторник, 5 декабря. Губернатор Павел Малков поручил проработать план реализации проекта, направленного на борьбу с распространением наркотиков.

Сервис будет работать по аналогии с приложением по обнаружению беспилотников РАДАР.НФ. Любой житель области сможет сообщить о надписи на фасаде здания, ограждении или асфальте, сделав фото с геолокацией и отправив в соответствующие службы.

По мнению губернатора, нововведение принесет положительный результат.

Считаю, что не надо гнаться за количеством проектов. Каждый из них должен приносить пользу жителям области и давать реальный, конкретный, ощутимый результат,

– передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Малков также дал поручение минцифры Рязанской области предоставить информацию обо всех цифровых проектах в регионе.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах