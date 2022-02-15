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Вторник, 15 февраля, 2022

В Рязанской области размер творческих стипендий увеличили до 3 тысяч рублей

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В Рязанской области размер творческих стипендий увеличили до 3 тысяч рублей

Александр Ильин

Размер творческих стипендий Рязанской области повысили до 3 тысяч рублей, сообщили на заседании правительства региона 15 февраля.

На выплату стипендий в 2022 году бюджете Рязанской области предусмотрено 1 млн 80 тысяч рублей.

«Стипендии будут выше, думаю, что это поможет будущим литераторам и тем, у кого есть определенные успехи», — сказал губернатор Любимов.

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