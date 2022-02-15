В Рязанской области размер творческих стипендий увеличили до 3 тысяч рублей

Размер творческих стипендий Рязанской области повысили до 3 тысяч рублей, сообщили на заседании правительства региона 15 февраля.
На выплату стипендий в 2022 году бюджете Рязанской области предусмотрено 1 млн 80 тысяч рублей.
Размер творческих стипендий Рязанской области повысили до 3 тысяч рублей, сообщили на заседании правительства региона 15 февраля.
На выплату стипендий в 2022 году бюджете Рязанской области предусмотрено 1 млн 80 тысяч рублей.
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