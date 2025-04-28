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Общество

В Рязанской области рассмотрели дела о ненадлежащем содержании многоквартирных домов

Анастасия Мериакри

Государственная жилищная инспекция Рязанской области информирует об итогах рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с ненадлежащим содержанием общего имущества в многоквартирных домах и нарушениями в предоставлении качественных коммунальных услуг.

На прошедшей неделе инспекторами региональной Госжилинспекции было рассмотрено три дела об административных правонарушениях. За ненадлежащее оказание услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 36 пос. Мехзавода г. Рязани к административной ответственности привлечено ООО УО «Скопы+». Наказание в виде предупреждения за впервые совершенное правонарушение назначено ООО «УК «ОЛИМП СЕРВИС». Причиной стало ненадлежащее содержание кровли дома № 9 корп. 1 по ул. Космонавтов г. Рязани.

Проверки, направленные на контроль за содержанием общего имущества в многоквартирных домах, проводятся в районах области. За нарушение лицензионных требований по управлению домами № 14 по Автозаводскому микрорайону и № 265 по ул. К. Маркса г. Скопина к административной ответственности привлечен генеральный директор ООО «УК «Русь».

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