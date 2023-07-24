В Рязанской области рассматривают 12 способов повышения рождаемости

24 июля состоялась презентация решений по проекту «Обучающие экспедиции» клуба Лидеров России «Эльбрус», в ходе которой губернатору Рязанской области Павлу Малкову были представлены прототипы 12 решений по увеличению показателей рождаемости.
По словам губернатора, вопросы демографии стоят в регионе остро. Уже проведены обучение и опросы жителей, которые дали первые промежуточные результаты.
Отмечается, что Павел Малков положительно оценил представленные предложения. Лучшие из них будут доработаны и реализованы в Рязанской области.