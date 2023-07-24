В Рязанской области рассматривают 12 способов повышения рождаемости

Теперь эти результаты совместного труда нужно воплощать в жизнь. Есть конкретные предложения, реализация которых поможет добиться увеличения числа родов минимум до 7000 в год к 2025 году. Повысится и суммарный коэффициент рождаемости. Пока это планы, но мы со своей стороны готовы приложить максимум усилий для того, чтобы их реализовать,

— передает слова главы региона пресс-служба правительства.