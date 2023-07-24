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В Рязанской области рассматривают 12 способов повышения рождаемости

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Фото: сайт правительства Рязанской области

24 июля состоялась презентация решений по проекту «Обучающие экспедиции» клуба Лидеров России «Эльбрус», в ходе которой губернатору Рязанской области Павлу Малкову были представлены прототипы 12 решений по увеличению показателей рождаемости.

По словам губернатора, вопросы демографии стоят в регионе остро. Уже проведены обучение и опросы жителей, которые дали первые промежуточные результаты.

Теперь эти результаты совместного труда нужно воплощать в жизнь. Есть конкретные предложения, реализация которых поможет добиться увеличения числа родов минимум до 7000 в год к 2025 году. Повысится и суммарный коэффициент рождаемости. Пока это планы, но мы со своей стороны готовы приложить максимум усилий для того, чтобы их реализовать,

— передает слова главы региона пресс-служба правительства. 

Отмечается, что Павел Малков положительно оценил представленные предложения. Лучшие из них будут доработаны и реализованы в Рязанской области.

В Рязанской области рассматривают 12 способов повышения рождаемости
В Рязанской области рассматривают 12 способов повышения рождаемости

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