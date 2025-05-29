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Общество

В Рязанской области расширяют меры поддержки многодетных семей

Анастасия Мериакри
Image by Freepik
Общество

В Рязанской области расширяют меры поддержки многодетных семей

Анастасия Мериакри

В Рязанской области расширят меры поддержки многодетных семей. Губернатор Павел Малков сказал об этом в ходе прямой линии с жителями Рязанской области, отвечая на вопросы о предоставлении земельных участков и других мер поддержки многодетным семьям, о повышении рождаемости в регионе.

Рязанцы обратились с просьбой о содействии в освоении территорий земельных участков, выделенных многодетным семьям в поселке Варские. Глава региона подчеркнул, что ведется совместная межведомственная работа. «Работа там ведется. Расчищаем мелиоративные каналы, понижаем уровень грунтовых вод. В этом году сделаем съезды к участкам. В ближайшее время на месте проведу выездное совещание вместе с главой администрации и руководителями профильных министерств, чтобы определить какие работы и в какие сроки нужно провести на этих участках земли», — заявил Павел Малков.

В Рязанской области мера по предоставлению земельных участков многодетным семьям действует много лет, однако этот механизм не был проработан и обеспечен необходимыми ресурсами. Сформировалась большая очередь, и сегодня принимаются все усилия, чтобы ее максимально сократить, в том числе путем альтернативы в виде компенсации для погашения ипотеки.

Губернатор отметил, что в настоящее время в регионе действует целый комплекс мер поддержки для многодетных семей, семей с детьми. «Меры поддержки семей постоянно наращиваем, отменили критерий нуждаемости в региональном материнском капитале. Расширяем направления, по которым можно его использовать, в том числе на ипотеку, ремонт жилья. Новые меры поддержки вводятся. У нас достойный комплекс мер по сравнению с другими регионами», – сказал Павел Малков.

Глава региона также подчеркнул, что необходимо стимулировать рождаемость. На повышение рождаемости влияют не только финансовые средства, но и наличие современных высокооплачиваемых рабочих мест, развитие социальной сферы, комфортная окружающая среда.

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