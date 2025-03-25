В Рязанской области расширили поддержку участников СВО и их близких

На заседании правительства Рязанской области, прошедшем во вторник, 25 марта, одобрен проект постановления, который расширяет меры поддержки участников СВО и их близких.

Согласно документу, члены семей погибших получают право на адресную материальную помощь за ранение в случае, если боец не успел ее получить в связи с гибелью. Также предусмотрена единовременная выплата за добровольную геномную регистрацию при заключении впервые контракта на участие в СВО с министерством обороны РФ.

«В целом в регионе полностью сформирована система мер поддержки, но при этом возникают самые разные ситуации. Мы сразу взяли курс на то, что они должны мгновенно отрабатываться в сторону заявителя. Законы, постановления, вся нормативная, правовая база должны оперативно переделываться под потребности людей, которые так или иначе связаны со специальной военной операцией, это бойцы и их близкие. Все выплаты, все меры поддержки, должны полагаться абсолютно всем», — прокомментировал решение Павел Малков.