Четверг, 26 октября, 2023
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В Рязанской области расширили перечень граждан, которые могут получить бесплатную юридическую помощь

7info7

На заседании Рязанской областной Думы в среду, 25 октября, депутаты поддержали законопроект, согласно которому расширяется перечень граждан, которые могут воспользоваться бесплатной юридической помощью.

В своём докладе министр труда и социальной защиты населения региона Наталья Суворова отметила: в регионе уже получают бесплатную юридическую помощь малообеспеченные семьи, семьи с детьми до трёх лет, многодетные семьи, семьи участников СВО, граждане с инвалидностью. Но практика работы показала, что этот перечень нуждается расширении. По новому закону такое право получили ветераны труда Рязанской области, рязанцы, ухаживающие за инвалидами, безработные.

В Рязанской области расширили перечень граждан, которые могут получить бесплатную юридическую помощь
В Рязанской области расширили перечень граждан, которые могут получить бесплатную юридическую помощь

Кроме того, законодательно введены дополнительные направления, по которым можно обратиться за бесплатной юридической помощью. Это наследование имущества, лишение родительских прав, установление юридических фактов. Также в системе оказания бесплатной юридической помощи будут участвовать нотариусы.

Отметим, что получить бесплатную юридическую помощь льготные категории граждан могут получать через специалистов Государственного юридического бюро. Оно работает с 2023 года по поручению главы региона Павла Малкова. За время работы бюро помощь бесплатных юристов получили порядка 3 тысяч семей. Обратиться за помощью рязанцы могут в многофункциональный семейный центр в Рязани. Принимают граждан также в Скопине, Сасове и Касимове. Кроме того, в других муниципалитетах специалисты регулярно проводят выездные приёмы.

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