В Рязанской области расширили направления использования регионального материнского капитала

В рамках заседания Рязанской областной Думы, состоявшегося в среду, 3 июля, депутаты приняли закон, расширяющий возможности расходования средств регионального материнского капитала. Теперь его можно будет направить на догазификацию помещений. Это позволит многодетным семьям воспользоваться сразу двумя мерами поддержки при догазификации: субсидией до 100 000 руб. и материнским капиталом, размер которого составляет 85 896,4 руб.

Также на заседании депутаты регионального парламента рассмотрели и приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2023 год». Ранее документ обсуждался с общественностью в формате публичных слушаний и прорабатывался профильным комитетом Думы.

Доходы в прошлом году сложились в сумме 99,2 млрд рублей (+ 6% к уровню 2022 года), расходы составили 100 млрд рублей, что на 10,3% больше, чем в 2022 году. Значительная часть средств, 21,5 млрд рублей, была направлена на реализацию национальных проектов.

Председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин в своем комментарии отметил, что высокий уровень доходов позволил обеспечить стабильное исполнение расходной части бюджета, в том числе профинансировать важные социальные объекты: