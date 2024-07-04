Четверг, 4 июля, 2024

В Рязанской области расширили направления использования регионального материнского капитала

Автор: 7info7

Опубликовано

В рамках заседания Рязанской областной Думы, состоявшегося в среду, 3 июля, депутаты приняли закон, расширяющий возможности расходования средств регионального материнского капитала. Теперь его можно будет направить на догазификацию помещений. Это позволит многодетным семьям воспользоваться сразу двумя мерами поддержки при догазификации: субсидией до 100 000 руб. и материнским капиталом, размер которого составляет 85 896,4 руб.

Также на заседании депутаты регионального парламента рассмотрели и приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2023 год». Ранее документ обсуждался с общественностью в формате публичных слушаний и прорабатывался профильным комитетом Думы.

Доходы в прошлом году сложились в сумме 99,2 млрд рублей (+ 6% к уровню 2022 года), расходы составили 100 млрд рублей, что на 10,3% больше, чем в 2022 году. Значительная часть средств, 21,5 млрд рублей, была направлена на реализацию национальных проектов.

Председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин в своем комментарии отметил, что высокий уровень доходов позволил обеспечить стабильное исполнение расходной части бюджета, в том числе профинансировать важные социальные объекты:

– Построены 5 детских садов, новый корпус школы-интерната в Шацком районе, открыла свои двери школа в Кальном, веден в эксплуатацию современный онкоцентр с парком диагностического оборудования. В 2023 году была расширена поддержка семей с детьми. Введены выплаты при рождении ребенка и выплаты многодетным семьям на погашение ипотечного кредита взамен земельного участка. Запущен проект «Активное долголетие». Важным приоритетом стала поддержка участников СВО и их близких. Мы неоднократно вносили изменения в областной бюджет, расширяя перечень получателей льгот или добавляя новые меры поддержки. Для семейной реабилитации участников СВО, а также реабилитации детей-инвалидов введен в эксплуатацию «Сосновый бор». Многое сделано и для развития экономики, поддержки малого и среднего бизнеса. Выделялись средства на автомобильные дороги, на благоустройство Рязани и других муниципалитетов. Также в прошлом году было принято и реализовано решение о приобретении в собственность региона путепровода в Ряжском районе. Продолжилось обновление общественного транспорта и коммунальной техники.

В Рязанской области расширили направления использования регионального материнского капитала

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