В Рязанской области расширены меры поддержки семей с детьми

Министерство труда и социальной защиты населения региона информирует о том, что с 2022 года в Рязанской области продлены сроки использования регионального материнского капитала, снижены ограничения по его получению и расширены возможности использования.

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В Рязанской области размер регионального материнского капитала регулярно увеличивается: в 2022 году составляет 77 912,32 руб. Также совершенствуется подход к обеспечению этой поддержкой в соответствии с запросами многодетных семей и учетом меняющихся условий и потребностей граждан.

Так, начиная с 2022 года, возможность на получение регионального маткапитала не зависит от наличия или отсутствия права на федеральный материнский капитал. Уже по факту рождения 3-го ребенка семья наделяется этим правом. Более того, такая поддержка будет предоставляться семье и далее – при рождении каждого последующего ребенка. Повторное обеспечение материнским капиталом установлено всем семьям, среднедушевой доход которых не превышает 2-кратный размер прожиточного минимума на душу населения в Рязанской области (22 524 руб.).

Дополнительно предусматривается возможность использования средств на оплату медицинских услуг детям и продление срока реализации материнского капитала до 2028 года многодетным семьям, в которых дети родятся в период с 2022 по 2026 годы. Более подробная информация на сайте министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области по ссылке здесь.

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя информацию, подчеркнул важность продления сроков использования материнского капитала, снятия ограничений по его получению и расширению возможностей его использования.