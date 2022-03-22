В Рязанской области работодатели задолжали своим сотрудникам 20,5 млн по зарплате

На 1 марта 2022 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 20,5 млн рублей.

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18,5 млн рублей из общей суммы задолженности — невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2021 году и ранее.

Своевременно не получили заработную плату 170 человек. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 120,3 тыс. рублей.

За февраль просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с январем выросла на 5,9%, или на 1141 тыс. рублей, сообщили в Рязаньстате.