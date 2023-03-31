В Рязанской области работал нелегальный кредитор

В список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности включена организация, работавшая в Рязанской области. Фирма, которая называлась «Микрокредитная компания Финансовая единица», на самом деле не имела статус МФО, из соответствующего реестра она была исключена еще летом 2021 года.

Профессиональный кредитор должен входить в государственный реестр и состоять в саморегулируемой организации. Только в этом случае он вправе оказывать финансовые услуги как МФО. Простое же упоминание микрокредитной или микрофинансовой компании в названии не говорит о легальности работы. Проверить статус фирмы можно на сайте Банка России или в приложении «ЦБ онлайн», кроме того сайты легальных организаций промаркированы в поисковых системах Яндекс и Mail синим кружком с галочкой.

– Обращаться к нелегальным кредиторам опасно, хотя, казалось бы, вы не отдаете деньги, а берете их. Но, если компания не имеет законного статуса, велик риск, что она не соблюдает закон: не ограничивает ставки по займу, использует некорректные методы возврата средств, прописывает незапланированные комиссии и даже повторно взыскивает долг, ведь выписки о погашении займа нет, — предостерегает начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

Предупредительный список Банк России начал публиковать год назад. Сейчас в нем почти 9 тысяч компаний, в том числе представленных в Рязанской области, в чьей работе регулятор видит признаки нелегальной деятельности: финансовой пирамиды, нелегального кредитора или участника рынка ценных бумаг. В перечне как фирмы, у которых есть традиционный офис, так и интернет-проекты, не имеющие географических границ. С развитием технологий число онлайн-мошенников растет, для продвижения своих услуг злоумышленники активно используют социальные сети и мессенджеры. При этом неконтролируемо передаются персональные данные и контактная информация. Получив такие сведения, мошенники могут использовать их для телефонных прозвонов, чтобы выведать платежную информацию и похитить деньги, а также для иных видов незаконной деятельности.

