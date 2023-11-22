День психолога 2023 в России отмечается 22 ноября, в честь первого съезда Российского психологического общества. Этот праздник не носит официальный характер. Между тем рынок труда в сфере психологии развивается достаточно бурно и демонстрирует интересные тенденции. Аналитики hh.ru подготовили топ фактов об особенностях данной профессии, а также о потребности работников в психологической поддержке.

Факт № 1. На конец октября 2023 года работодателями было открыто более 500 вакансий для психологов. В Рязанской области за последний месяц было размещено всего 5 вакансий для этих специалистов.

Факт № 2. Психологам приходится достаточно сильно конкурировать с коллегами по цеху за работу: в среднем по России на одну вакансию для психолога могут претендовать сразу 44 психолога, в Рязанской области — 84! Для сравнения: норма для рынка труда 5-7 человек на рабочее место.

Факт № 3. Несмотря на такую высокую конкуренцию за место психолога, предлагаемые зарплаты в этой сфере нельзя назвать высокими. Средний предлагаемый заработок сейчас в целом по России — 25 287 — 57 471 (на 5 000 рублей больше, чем в 2022 году). Диапазон зарплат для психологов в Рязанской области составляет 24 250 — 38 060 рублей.

Факт № 4. Между тем люди нуждаются в психологической поддержке и порой именно на работе. Это подтверждают итоги опроса hh.ru: каждый третий (34%) респондент из Центрального округа оценивает своё эмоциональное состояние на 3 из 5 баллов. 17% ответили, что чувствуют себя на двойку, 11% поставили своему эмоциональному фону низший бал (1). Лишь 29% опрошенных чувствуют себя нормально и поставили 4 балла и еще 8% оценили свои текущие эмоции и настроение на 5 баллов.

Факт № 5. При этом доступ к корпоративным психологам сейчас имеют лишь 2% работников регионов ЦФО. На онлайн-помощь, организованную компанией-работодателем, могут рассчитывать только 1%. А вот 84% местных работников на данный момент не получают никакой психологической помощи со стороны работодателей.

Факт № 6. По итогам опроса hh.ru, 68% трудящихся заявили, что хотят, чтобы их компания помогала им с преодолением стресса, психологических проблем и выгорания, а также поддерживала стабильное эмоциональное состояние в том числе с помощью психологов. По сравнению с прошлым годом доля таких людей выросла на 20%.

Факт № 7. Порядка 74% компаний заложили в стратегию развития на 2024 год программы поддержки эмоционального и психологического здоровья своих сотрудников. По сравнению с показателями 2021 года число таких компаний выросло на 26%.

Факт № 8. Подобные тенденции говорят о том, что спрос на психологов в ближайшем будущем будет расти и развиваться. Уже по итогам за 2023 год спрос на корпоративных психологов вырос на 93%. Но при этом параллельно росту спроса у бизнеса будут расти и требования к потенциальным корпоративным психологам.