Понедельник, 17 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области проводится отбор для предоставления грантов на развитие семейных ферм

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Изображение от gpointstudio на Freepik

Минсельхозпрод Рязанской области сообщает о старте приёма заявок для предоставления грантов на развитие семейных ферм. Извещение опубликовано на сайте министерства.

Заявки принимают с 9 часов 17 октября до 17 часов 21 октября 2022 года. Организатором выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

В результате предоставления гранта прирост объёма сельхозпродукции, произведённой в отчётном году получателем, по отношению к предыдущему году должен составить не меньше 8% по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

Отбор проводится в интернете — на едином портале бюджетной системы России в разделе Бюджет и на официальном сайте минсельхозпрода Рязанской области.

Адрес организатора отбора: 390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9, кабинет № 20.

Электронная почта организатора отбора: [email protected]; [email protected]

Телефоны для справок: (4912) 21-09-84, 21-06-27.

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