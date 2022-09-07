В Рязанской области проводится акция «Поделись своим Знанием»

Министерство образования и молодёжной политики региона сообщает о проходящей в регионе с 1 по 9 сентября Всероссийской акции «Поделись своим Знанием»

Мероприятие организовано Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Российским обществом «Знание». Цель акции — передача молодёжи достоверных знаний как одной из главных ценностей современного общества.

Всего в Рязанской области проведение акции запланировано на 88 зарегистрированных площадках с участием более 2 тысяч рязанских школьников, учащихся центров дополнительного образования и студентов колледжей. Участниками встреч с подрастающим поколением станут специалисты в сфере образования, культуры и спорта, экономики и права, предприниматели.

Формат проведения акции «Поделись своим Знанием» разнообразен – просветительские уроки, лекции и беседы, дискуссии и круглые столы, конференции и семинары, деловые игры и мастер-классы. Темами общения станут сохранение исторической правды, достижения России, профессиональная ориентация, научные открытия и искусство, истории успеха и опыт здорового образа жизни.

В Рязанском педагогическом колледже в акции приняла участие министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина. Она поделилась с будущими коллегами опытом работы учителем, рассказала о своих достижениях в преподавательской деятельности.