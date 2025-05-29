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Общество

В Рязанской области проверяют постановку на воинский учет иностранных граждан

7info7
Фото: министерство обороны РФ, mil.ru
Общество

В Рязанской области проверяют постановку на воинский учет иностранных граждан

7info7

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с военкоматом Рязанской области и при поддержке правоохранительных органов провели очередной рейд.

В ходе проверки 27 иностранных и натурализованных граждан трое были доставлены в военкоматы для оформления воинского учёта. Кроме того, четверо из проверенных выразили желание служить по контракту в Вооружённых Силах РФ. Мероприятие затронуло 5-ю оптовую базу Рязани, а также ряд торговых точек и строительных объектов.

С начала 2025 года военные следователи и комиссариаты уже поставили на учёт свыше 300 новых граждан. Более 50 иностранцев заключили контракты на службу в российской армии. Такие рейды помогают обеспечить исполнение законодательства и привлекают дополнительный кадровый ресурс для ВС РФ.

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