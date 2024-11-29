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В Рязанской области провели антитеррористическое учение

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Валерия Мединская

На военном объекте в Рязанской области провели антитеррористическое учение «Арсенал-Рязань-2024». Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ. 

В учении приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, СК и других ведомств, а также исполнительных органов региона. Был отработан порядок межведомственного взаимодействия, ситуационного реагирования сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

Как сообщает ведомство, все задачи, стоявшие перед участниками учения, решены, цели достигнуты.

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