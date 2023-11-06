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В Рязанской области простились с погибшими в ходе спецоперации ефрейтором и сержантом

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Источник: ТКР

В Рязанской области прошла церемония прощания с погибшими в ходе спецоперации на Украине сержантом Виктором Поликарповым и гвардии ефрейтором Никитой Тороповым.

Поликарпов проходил службу в в/ч 09332, Торопов — в в/ч 41450. Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. Участие в прощании с военнослужащими приняли их близкие, представители правительства Рязанской области, администрации Рыбновского района и Рязани, рязанского военного гарнизона, епархии, общественных организаций.

Соболезнования семьям погибших воинов выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.

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