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Пятница, 27 мая, 2022

В Рязанской области простились с погибшими на Донбассе гвардии майором и сержантами

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7info
7info

В Рязанской области простились с погибшими на Донбассе гвардии майором и сержантами

27 мая в Рязанской области похоронили трёх воинов, погибших во время спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба регионального правительства.

На Донбассе погибли гвардии майор Владимир Чилин, заместитель командира батальона в/ч 71289; гвардии младший сержант Михаил Елманов, разведчик-радиотелефонист разведвзвода парашютно-десантного батальона в/ч 41450; гвардии сержант Вадим Булатов, начальник танкодрома полигона в/ч 41450.

Похороны прошли в Рязани и Сараевском районе. В траурных мероприятиях принимали участие представители местной власти, военного гарнизона, родные и близкие воинов.

Соболезнования выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

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