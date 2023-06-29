Четверг, 29 июня, 2023
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В Рязанской области простились с погибшим в ходе СВО сержантом Окрачковым

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В Рязанской области простились с героически погибшим в ходе СВО сержантом Дмитрием Окрачковым. Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей.

Погибший проходил службу в в/ч 41450 начальником стрельбища. Проститься с Дмитрием Окрачковым прибыли представители регионального правительства, администрации Чучковского района, рязанского военного гарнизона, епархии. Также на церемонии присутствовали родственники бойца, активисты общественных организаций, ветераны.

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.

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