В Рязанской области 21 мая простились с погибшим в зоне СВО гвардии страшим лейтенантом Никитой Аржановым

В Рязанской области прошла церемония прощания с героически погибшим во время специальной военной операции гвардии страшим лейтенантом Никитой Аржановым.
Аржанов командовал взводом разведывательного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Церемония прощания прошла с соблюдением воинских почестей.
Проститься с погибшим пришли сотрудники правительства Рязанской области, администрации Пронского района, военные, духовенство, родные и близкие.
Соболезнования родственникам воина выразил губернатор Павел Малков.