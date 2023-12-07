Четверг, 7 декабря, 2023
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В Рязанской области простились с героически погибшим на СВО старшим сержантом

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В Рязанской области состоялась церемония прощания с героически погибшим в ходе проведения спецоперации на Украине Анатолием Плахотиным. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Старший сержант Плахотин проходил службу в/ч 11180. Церемония прощания с ним состоялась в Милославском районе.

Траурные мероприятия состоялись с соблюдением воинских почестей. Участие в них приняли представители правительства Рязанской области, районной администрации, военного гарнизона, епархии, ветераны, активисты общественных организаций, родные и близкие бойца.

Свои соболезнования семье погибшего выразил глава региона Павел Малков.

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