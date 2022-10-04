Вторник, 4 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области простились с героически погибшим на Донбассе гранатомётчиком

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Рядовой Игорь Савушкин, гранатомётчик в/ч 31134, героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Церемония прощания с военнослужащим прошла в Рязанской области с соблюдением всех воинских почестей. Участвовали в траурных мероприятиях представители администрации Рязани, областного правительства, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего воина.

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