Четверг, 2 ноября, 2023
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В Рязанской области простились с Александром Лебедем, погибшим во время СВО

7info
Фото: vk.com/sasovskiiraion

В селе Демушкино Сасовского района Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО Александром Лебедем, сообщает ВКонтакте районная администрация.

Церемония прощания прошла 31 октября. Проводить погибшего в последний путь пришли сотрудники правительства Рязанской области, местной администрации, курсанты десантного училища, односельчане.

Выступавший во время траурной церемонии однополчанин Александра рассказал, что его посмертно представили к правительственной награде.

Прощание прошло с соблюдением воинских почестей.

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