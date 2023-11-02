В Рязанской области простились с Александром Лебедем, погибшим во время СВО

В селе Демушкино Сасовского района Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО Александром Лебедем, сообщает ВКонтакте районная администрация.

Церемония прощания прошла 31 октября. Проводить погибшего в последний путь пришли сотрудники правительства Рязанской области, местной администрации, курсанты десантного училища, односельчане.

Выступавший во время траурной церемонии однополчанин Александра рассказал, что его посмертно представили к правительственной награде.

Прощание прошло с соблюдением воинских почестей.