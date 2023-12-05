В Рязанской области прошло заседание регионального правительства

Во вторник, 5 декабря, губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального правительства.

На заседании обсудили водоснабжение населенных пунктов. О ходе реализации в регионе федерального проекта «Чистая вода» сообщил министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост. По его словам, до конца 2023 года в работу будут запущены 10 новых объектов водоснабжения, в том числе в Кадоме и Туме.

И.о. министра культуры Елена Васильева доложила, что минкульт РФ поддержал заявку региона на строительство нового сельского Дома культуры в селе Поплевино Ряжского района. Работы по возведению сельского ДК проведены по нацпроекту «Культура». В настоящее время осуществляется приемка объекта. Коллектив ДК также сформирован. Открытие запланировано на начало следующего года.

Министр транспорта и автодорог региона Павел Супрун сообщил, что по поручению губернатора закуплен катер для обслуживания паромной переправы через Оку в районе села Юшта. Катер уже передан для эксплуатации, работа переправы возобновится весной 2024 года. Зимой при наступлении благоприятных условий там организуют ледовую переправу.