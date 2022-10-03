Понедельник, 3 октября, 2022
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В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов

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На территории Чучковского и Шиловского района прошло командно-штабное учение. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ Рязанской области.

Задача тренировки — отработать взаимодействие силовых структур, органов власти при проведении при проведении контртеррористической операции на охраняемом промышленном объекте.

По легенде учений, вооружённая группа попыталась проникнуть на охраняемую территорию предприятия. После контакта с тревожной группой караула часть террористов скрылась в лесу, часть осталась на предприятии, захватив заложников.

В район происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Во время переговоров преступники выдвинули невыполнимые требования, обещали убить заложников. Начался штурм, в ходе которого террористы нейтрализованы, заложники освобождены. Другая группа обезвредила скрывшихся в лесу.

— Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона, — говорится в сообщении ФСБ.

В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
В Рязанской области прошло командно-штабное учение по нейтрализации террористов
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